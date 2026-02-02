Un agente di 28 anni di Ascoli è rimasto ferito negli scontri di ieri. Virgulti ha messo a rischio la sua sicurezza per proteggere un collega, e ora si trova in ospedale. La premier Meloni è andata a trovarlo, dimostrando la vicinanza dello Stato.

Si chiama Lorenzo Virgulti, ha 28 anni, è ascolano e in queste ore il suo nome è diventato il simbolo di un gesto di coraggio che va oltre la divisa. È uno dei poliziotti rimasti feriti nei violenti scontri di Torino, ma soprattutto è l’agente che, nel momento più drammatico della guerriglia urbana, ha fatto scudo con il proprio corpo per salvare un collega accerchiato dai black bloc e colpito con una ferocia inaudita. Virgulti, in servizio al Reparto Mobile di Padova, si trovava a Torino per l’ ordine pubblico durante la manifestazione seguita allo sgombero del centro sociale Askatasuna. È proprio lui uno dei protagonisti del video choc che ha fatto il giro del web: immagini crude, che mostrano l’agente pescarese Alessandro Calista, 29 anni, circondato e colpito a calci e martellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agente ferito negli scontri. L’ascolano Lorenzo Virgulti ha protetto il suo collega. Meloni da lui in ospedale

Un poliziotto di Ascoli, Lorenzo Virgulti, si è fatto trovare pronto durante gli scontri a Torino.

