NBA i risultati della notte 30 marzo | OKC batte i New York Knicks non sbagliano Denver e Boston

Nella notte italiana si sono disputate nove partite della regular season NBA 2025-2026, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie significative. Oklahoma City ha battuto i New York Knicks, mentre Denver e Boston hanno confermato le loro performance vincendo senza errori. La stagione prosegue in vista dei prossimi turni di play-in e playoff, che si avvicinano rapidamente.

Prosegue la regular season NBA 2025-2026. In attesa dei play-in e dei playoff, sempre più vicini, nella notte italiana sono andate in scena nove partite. Le sfide iniziano ad avere un peso rilevante per le ambizioni delle squadre. Nella prima sfida, i Los Angeles Clippers (39-36) si sono imposti per 113-127 sul campo dei Milwaukee Bucks (29-45). Quarto ko consecutivo per i Bucks nonostante i 36 punti di Trent mentre i Clippers continuano la loro risalita ad Ovest. Vittoria casalinga degli Indiana Pacers (17-58) che tornano al successo battendo i Miami Heat (39-36) per 135-118. Sconfitta dolorosa per Miami che dovrà ancora lottare per conquistare il posto playin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (30 marzo): OKC batte i New York Knicks, non sbagliano Denver e Boston Articoli correlati NBA, i risultati della notte (5 febbraio): Spurs piegano OKC, Knicks show con Denver, Boston domina HoustonSi sono disputati sette match dell’NBA questa notte e e sotto i riflettori finiscono il colpo degli Spurs sui Thunder, l’impresa dei Knicks contro... Leggi anche: NBA, i risultati della notte. OKC e New York superano Denver e Lakers. Bene Boston e Miami Approfondimenti e contenuti su New York Knicks Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (30 marzo): OKC batte i New York Knicks, non sbagliano Denver e Boston; NBA, risultati della notte: Denver batte Phoenix, vincono Cleveland e New York; ?I Knicks vincono ancora il derby, Detroit e Boston continuano a correre; Nba: Knicks alla settima vittoria di fila, Mitchell trascina i Cavaliers, Banchero non basta ai Magic. NBA, risultati della notte: Charlotte ferma New York, vincono Detroit e OrlandoCharlotte Hornets protagonisti nel weekend su Sky Sport: sabato 28 marzo alle 23 su Sky Sport Basket la sfida interna ai Philadelphia 76ers di Joel Embiid col commento live di Dario Vismara e Matteo ... sport.sky.it NBA, i risultati della notte (25 marzo): Knicks in striscia, Jokic irrealeSi sono disputati quattro match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono i New York Knicks, alla settima vittoria consecutiva grazie a un super ... oasport.it BM NBA TIME/ IL RECAP DELLA NOTTE: GLI CHARLOTTE HORNETS SCONFIGGONO ANCHE I NEW YORK KNICKS di #MATTEOPARMA Notte con conferme e sorprese . Gli vincono contro i - facebook.com facebook New York travolge Washington, la striscia dei Knicks continua x.com