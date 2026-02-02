nba i risultati della notte okc e new york superano denver e lakers bene boston e miami

La notte NBA ha portato alcune sorprese. I New York Knicks continuano a volare, conquistando la sesta vittoria di fila battendo i Lakers al Madison Square Garden con il punteggio di 112-100. Bene anche Oklahoma City e i New York, che hanno superato Denver e i Lakers, mentre Boston e Miami restano in corsa con prestazioni solide. La stagione si fa sempre più interessante.

Sono dieci le partite della notte NBA. Prosegue l’ottimo momento dei New York Knicks, che sono arrivati alla sesta vittoria consecutiva dopo aver superato al Madison i Los Angeles Lakers per 112-100. Il migliore per i padroni di casa è OG Anunoby con 25 punti, ma il protagonista inatteso arriva dalla panchina ed è Landry Shamet, che mette a referto 23 punti. Ai Lakers non basta un Luka Doncic da 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, mentre LeBron James chiude con 22 punti. Altra partita molto attesa era quella tra Thunder e Nuggets. A spuntarla è OKC, che supera Denver per 121-111, chiudendo i conti già a fine terzo quarto e poi gestendo la rimonta di Denver. 🔗 Leggi su Oasport.it

