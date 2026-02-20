NBA i risultati della notte 20 febbraio | Cunningham trascina Pistons battono Knicks Bene Clippers Celtics e Spurs

Martedì 20 febbraio, Jaden Ivey ha sbloccato la partita, portando i Pistons alla vittoria contro i Knicks. La causa principale del risultato è stata la prestazione di Cunningham, che ha realizzato 30 punti. I Clippers hanno conquistato una vittoria convincente contro i Warriors, mentre Celtics e Spurs hanno mantenuto alta la loro forma. Nel frattempo, le discussioni sul tanking continuano a dividere la lega, con proposte in arrivo da parte di Adam Silver. La notte NBA si è conclusa con molte sorprese sul parquet.

Mentre lontano dal parquet infuriano le questioni legate al contrasto del tanking, con proposte in corso da parte di Adam Silver e non solo, in NBA si riprende a giocare dopo la pausa (breve) legata all'All Star Weekend. Sono 10 le partite di scena nella notte, con diversi confronti di un certo rilievo da sottolineare. 101-105 per gli Houston Rockets (34-20) sugli Charlotte Hornets (26-30), che subiscono sul proprio parquet i 35 punti di un Kevin Durant nella sua miglior versione, mentre non bastano per i padroni di casa un quintetto intero in doppia cifra e i 20 di Grant Williams. Molta meno indecisione sul risultato tra Cleveland Cavaliers (35-21) e Brooklyn Nets (15-39): 112-84 con sette in doppia cifra e 17 di Donovan Mitchell da una parte e 14 di Michael Porter Jr.