Gli Spurs di San Antonio vincono contro gli Oklahoma City Thunder, che arrivano in condizioni difficili a causa degli infortuni. La partita si gioca al Frost Bank Center e termina con il risultato di 116-106. Gli Spurs, più determinati, conquistano una vittoria importante, mentre gli Thunder faticano a trovare ritmo e sicurezza. La regular season NBA prosegue senza sosta, mentre il mercato si muove con nuovi scambi tra le franchigie.

San Antonio (Los Angeles), 5 febbraio 2026 – Con la deadline che sancisce la fine degli scambi di mercato tra franchigie che si afficina sempre più (Anthony Davies ai Washington Wizards e Kristaps Porzingis ai Golden State Warriors sono stati i colpi più significativi piazzati nelle ultime ore), la regular season NBA va avanti a passo incessante: il big match della notte è andato in scena senza ombra di dubbio al Frost Bank Center di San Antonio, dove gli Spurs padroni di casa casa hanno sconfitto 116-106 gli Oklahoma City Thunder. A onor del vero, però, i Thunder campioni NBA in carica e primi della classe ad Ovest – proprio davanti agli Spurs – si presentavano all’appuntamento con l’organico ridotto all’osso (appena nove giocatori a referto) viste le assenze di grande peso specifico di Shai Gilgeous-Alexander (problema addominale), Chet Holmgrem (problemi alla schiena) e Isaiah Hartenstein (problema all’occhio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, gli Spurs battono gli incerottati Thunder. Colpi per Knicks e Celtics

