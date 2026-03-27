La sosta per le partite delle nazionali di marzo 2026 è iniziata, coinvolgendo anche la Juventus, allenata da Luciano Spalletti. In questa fase, i giocatori sono impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali, mentre la squadra prepara le prossime gare di campionato. Sono stati comunicati il calendario e i risultati delle partite ufficiali dei bianconeri fino a questo momento.

La sosta per le Nazionali di marzo 2026 entra nel vivo: per la Juventus di Luciano Spalletti è un momento di attesa e speranza, tra chi prepara il Mondiale e chi deve ancora conquistare il pass definitivo. Mentre la Continassa monitora il recupero in vista del rush finale per la Champions League, i fari sono puntati su Zenica e Istanbul, dove si decideranno i destini iridati di sei bianconeri. Ecco il riepilogo completo degli impegni, i risultati già ottenuti e il minutaggio dei giocatori della Vecchia Signora. Missione Mondiale: Gli spareggi decisivi. Quattro bianconeri si giocano tutto nelle finali playoff del 31 marzo. L’Italia di Gattuso cerca il pass contro la Bosnia, mentre in Turchia andrà in scena un “derby” bianconero per un posto a Canada-Messico-USA. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Nazionali Juventus: il calendario e i risultati dei bianconeri

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