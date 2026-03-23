Nazionali Juve | quindici i bianconeri convocati dalle rispettive nazionali durante questa sosta La lista completa e il programma
Nazionali Juve, scopriamo il calendario e tutti gli appuntamenti internazionali: la dirigenza osserva da vicino i 15 convocati per le qualificazioni. La Juventus saluta temporaneamente ben 15 elementi della propria rosa, in partenza per i rispettivi ritiri. I bianconeri difenderanno i colori dei propri Paesi in un momento cruciale. La dirigenza monitorerà con attenzione le prestazioni di ogni singolo tesserato sceso in campo. Molti affronteranno sfide determinanti per staccare un fondamentale pass per i Mondiali 2026 in programma il prossimo giugno, mentre altri disputeranno interessanti amichevoli. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’Italia si affida a Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Manuel Locatelli per superare l’Irlanda del Nord negli spareggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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