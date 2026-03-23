Nazionali Juve | quindici i bianconeri convocati dalle rispettive nazionali durante questa sosta La lista completa e il programma

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nazionali Juve, scopriamo il calendario e tutti gli appuntamenti internazionali: la dirigenza osserva da vicino i 15 convocati per le qualificazioni. La  Juventus  saluta temporaneamente ben  15  elementi della propria rosa, in partenza per i rispettivi ritiri. I  bianconeri difenderanno i colori dei propri Paesi in un momento cruciale.  La dirigenza  monitorerà con attenzione le prestazioni di ogni singolo tesserato sceso in  campo. Molti affronteranno sfide determinanti per staccare un fondamentale pass per i  Mondiali 2026  in programma il prossimo giugno, mentre altri disputeranno interessanti amichevoli. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’Italia si affida a  Andrea Cambiaso,  Federico Gatti  e  Manuel Locatelli  per superare l’Irlanda del Nord negli spareggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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