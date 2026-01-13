In provincia l' export fa meglio della media regionale | +3% in nove mesi trainano nautica e ortofrutta

Secondo i dati Istat elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, le esportazioni della provincia di Forlì-Cesena nel periodo gennaio-settembre 2025 sono cresciute del 3%, superando la media regionale. Con un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro, i settori della nautica e dell’ortofrutta contribuiscono a questo andamento positivo, confermando la solidità del comparto esportativo locale.

In base agli ultimi dati Istat, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel periodo gennaio-settembre 2025 aumentano le esportazioni (che ammontano a 3,5 miliardi di euro) in provincia di Forlì-Cesena: +3,0% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

