Il Nauticsud apre il biennio dell’America’s Cup | Napoli rilancia la nautica da diporto Al via il 7 fennraio

Il Nauticsud 2024, giunto alla sua cinquantaduesima edizione, si svolgerà a Napoli dal 7 al 15 febbraio. L’evento apre il biennio dell’America’s Cup e rappresenta un’occasione importante per rilanciare il settore della nautica da diporto nella regione. La manifestazione offrirà un’ampia panoramica delle novità e delle opportunità nel settore nautico, confermando Napoli come punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore.

Prende forma la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. L'evento, realizzato dal binomio organizzativo della Mostra d'Oltremare e di Afina, recita ancora una volta un ruolo determinante per l'immagine della città partenopea, aprendo ufficialmente il biennio 20262027 dedicato all'America's Cup. L'appuntamento, oltre a rappresentare la vetrina in anteprima delle produzioni cantieristiche e il primo salone italiano dell'anno solare, assume anche il valore simbolico di primo evento cittadino per la promozione del rilancio del rapporto tra Napoli e il suo Golfo.

