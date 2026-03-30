Nascosti in giardino aspettano il rientro dell' imprenditore per rapinarlo | colpi di pistola e paura a Locorotondo

Nella serata di domenica 29 marzo, un imprenditore edile è stato ferito da un colpo di pistola durante un tentativo di rapina avvenuto nel suo giardino a Locorotondo. I ladri, nascosti tra le piante, aspettavano il rientro della vittima con l’obiettivo di svaligiare l’abitazione. La scena ha causato momenti di paura tra i presenti e danni fisici all’imprenditore.

L'agguato ai danni di un imprenditore edile in contrada Sei Caselle. Colpito di striscio, dopo essere stata medicato in ospedale, l'uomo è stato dimesso. Indagano i carabinieri Notte di paura a Locorotondo, dove un imprenditore edile è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco durante una tentata rapina avvenuta nella serata di domenica 29 marzo. Secondo una prima ricostruzione, uno o più malintenzionati si sarebbero nascosti nel giardino dell’abitazione della vittima per poi entrare in azione al momento del rientro dell’uomo. Nel corso del tentativo di rapina sarebbe stato esploso almeno un colpo di pistola che ha raggiunto l’imprenditore ferendolo di striscio a una gamba. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nascosti in giardino aspettano il rientro dell'imprenditore per rapinarlo: colpi di pistola e paura a Locorotondo Articoli correlati Imprenditore ferito a colpi di pistola in centro a Milano: arrestato un altro uomo (si cerca un complice)L'arrestato avrebbe fatto da autista da Prato a Milano ai killer che il 26 marzo avevano sparato a un imprenditore in via Marsala. Sparatoria a Cava de' Tirreni: esplosi colpi di pistola contro un'auto, l'imprenditore preso di mira fugge in un barSparatoria a Cava de' Tirreni: nel pomeriggio di oggi, in viale Marconi, nei pressi degli uffici del Commissariato di Polizia, almeno quattro i colpi...