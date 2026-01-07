Sparatoria a Cava de' Tirreni | esplosi colpi di pistola contro un' auto l' imprenditore preso di mira fugge in un bar

Oggi a Cava de' Tirreni si è verificata una sparatoria in viale Marconi, vicino agli uffici del Commissariato di Polizia. Sono stati esplosi almeno quattro colpi di pistola contro una Smart rossa in sosta. L’imprenditore coinvolto ha poi trovato rifugio in un bar. L’accaduto è sotto indagine delle autorità per chiarire i motivi e le responsabilità dell’evento.

Sparatoria a Cava de' Tirreni: nel pomeriggio di oggi, in viale Marconi, nei pressi degli uffici del Commissariato di Polizia, almeno quattro i colpi di pistola che sarebbero stati esplosi contro una Smart rossa in sosta. Il proprietario della vettura, un noto imprenditore di Vietri che era lì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sparatoria a Cava de' Tirreni: esplosi colpi di pistola contro un'auto, l'imprenditore preso di mira fugge in un bar Leggi anche: Sperone, esplosi tre colpi di pistola contro un’abitazione Leggi anche: A 88 anni risarcisce la donna che aveva preso di mira con baci, calci e colpi di pistola: anziano prosciolto a Torino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cava de' Tirreni, quattro colpi d'arma da fuoco contro auto di un noto ristoratore: lui si salva riuscendo a nascondersi - Quattro colpi di arma da fuoco contro l'auto di un noto imprenditore cavese del settore della ristorazione. msn.com

Cava de’ Tirreni, colpi d’arma da fuoco contro un’auto: indagini in corso - Poco prima delle ore 16, nei pressi della rotatoria di viale Marconi, ignoti hanno esploso quattro colpi di pistola in direzione di un’autovettura. agro24.it

