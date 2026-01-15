Imprenditore ferito a colpi di pistola in centro a Milano | arrestato un altro uomo si cerca un complice

Un imprenditore cinese di 42 anni è stato ferito a colpi di pistola in via Marsala, nel centro di Milano, tra martedì e mercoledì 26 marzo 2025. La polizia ha arrestato un uomo e cerca un altro sospetto, considerato un possibile complice. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e identificare eventuali responsabilità.

Un uomo arrestato e un altro irreperibile ma attivamente ricercato dalla polizia. Ci sarebbero anche loro dietro il tentato omicidio di un imprenditore cinese di 42 anni in via Marsala a Milano (zona Corso Como) avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 26 marzo 2025. A giugno scorso la.

