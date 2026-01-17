Ex GIL alla Villa Comunale la Lega esprime soddisfazione | Grazie a Marsilio partono i lavori da oltre 2 milioni di euro

La Lega di Chieti ha espresso soddisfazione per l’annuncio della prossima gara d’appalto relativa alla riqualificazione dell’ex GIL, situato presso la Villa Comunale. Con un investimento superiore a 2 milioni di euro, i lavori di ristrutturazione rappresentano un passo importante per il recupero di questo complesso di edifici, che si trova tra via della Liberazione e via IV Novembre. L’intervento è stato possibile grazie all’interessamento dell’amministrazione regionale.

La Lega al Comune di Chieti plaude all'annuncio dell'imminente gara d'appalto per la riqualificazione dell'ex GIL, il complesso di edifici che cinge la Villa Comunale tra via della Liberazione e via IV Novembre. Un intervento atteso da anni, che finalmente vede concretizzarsi il primo passo verso.

