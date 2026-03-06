Cittadinanzattiva Campania esprime soddisfazione per la decisione di Roberto Fico sul futuro dell’acqua

Cittadinanzattiva Campania ha accolto con soddisfazione la decisione presa dal Presidente Fico di interrompere il progetto di una società mista dedicata alla gestione dell’acqua. La scelta riguarda un provvedimento specifico e riguarda direttamente le questioni legate alla gestione di questa risorsa. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il futuro di questa iniziativa.

GATE5.0: aperta la Open Call europea per progetti innovativi tra PMI agroalimentari e tecnologiche Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone Sorrento: l’incubo dei corrieri, tre volte stesso schema e stesso finale. terzo arresto dei Carabinieri per un 42enne Sant’Antonio Abate–Angri: Passamontagna e coltello in auto. 24enne arrestato dai Carabinieri Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Cittadinanzattiva Campania accoglie con soddisfazione la decisione del Presidente Fico di fermare la società mista per la gestione dell’acqua. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cittadinanzattiva Campania esprime soddisfazione per la decisione di Roberto Fico sul futuro dell’acqua Caos Campania, la Lega incalza Roberto Fico sul caso Cuomo: “Dimissioni non effettive, dichiarazione falsa”Per il Carroccio l'assessore regionale e sindaco di Portici ha prodotto una dichiarazione mendace, il diretto interessato smentisce La Campania non... Acqua in Campania: Cittadinanzattiva chiede stop alla gara Grande AdduzioneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.