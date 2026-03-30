Nasce il Festival dei diritti nello spettacolo

La European School of Economics ha annunciato la prima edizione del “Festival dei Diritti nello Spettacolo”. L’evento si terrà a Roma e si concentrerà sull’analisi dei rapporti tra diritto, economia e settore dell’intrattenimento. La manifestazione si svolgerà nel corso di una giornata e coinvolgerà esperti del settore per discutere di tematiche legali e commerciali legate allo spettacolo.

Roma, 30 mar. (askanews) – La European School of Economics annuncia la prima edizione de “Il Festival dei Diritti nello Spettacolo”, un evento unico nel suo genere dedicato all’analisi e all’approfondimento dei rapporti tra diritto, economia e industria dell’intrattenimento. La manifestazione, che si terrà il 14, 15 e 16 ottobre 2026 tra Palazzo Bonadies Lancellotti e la Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto, nasce con l’obiettivo di portare ordine e visione all’interno di un settore spesso percepito come esclusivamente ludico, ma che rappresenta invece uno dei motori più dinamici dell’economia contemporanea. Diretto dai professori Giuseppe Cassano e Angelo Maietta, il Festival si propone come uno spazio di confronto tra giuristi, economisti, operatori del settore e protagonisti dell’industria culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Festival dei diritti. Spettacoli e laboratoriSette spettacoli teatrali, 6 incontri, altrettanti laboratori, 2 mostre, 2 campagne di sensibilizzazione, una rassegna cinematografica e un incontro... 7 marzo 2026: a Valva nasce il primo Festival dei CampanacciSabato 7 marzo 2026, a Valva, le ex Cantine del Sovrano Militare Ordine di Malta si trasformano nel palcoscenico della prima edizione del Festival...