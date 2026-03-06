7 marzo 2026 | a Valva nasce il primo Festival dei Campanacci

Il 7 marzo 2026, a Valva, le ex Cantine del Sovrano Militare Ordine di Malta sono state il luogo scelto per ospitare la prima edizione del Festival dei Campanacci d’Italia. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi artisti e appassionati provenienti da varie regioni, che si sono riuniti per celebrare questa tradizione. L’evento si è svolto in un’atmosfera di festa e condivisione.

Sabato 7 marzo 2026, a Valva, le ex Cantine del Sovrano Militare Ordine di Malta si trasformano nel palcoscenico della prima edizione del Festival dei Campanacci d'Italia. L'evento, gratuito e aperto al pubblico dalle 8:00 alle 18:30, celebra un patrimonio sonoro che affonda le radici nell'Età del Bronzo. Organizzato dall'associazione Gruppo Amico con il patrocinio del Comune di Valva, sotto la guida del sindaco Giuseppe Vuocolo, la giornata è dedicata esclusivamente agli strumenti sonori della tradizione agro-pastorale. Non si tratta solo di ascoltare suoni, ma di comprendere l'economia dell'artigianato locale attraverso dimostrazioni pratiche di forgiatura e costruzione dei collari in legno necessari per gli allevamenti.