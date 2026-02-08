La Luna nel trabocco scelta dalla Nasa nei corridoi del liceo Vico | il dono dell' ex studente Bellelli autore dello scatto che ha fatto il giro del mondo

La Luna nel trabocco, famosa in tutto il mondo grazie alla foto pubblicata dalla Nasa, entra nella scuola. La immagini scattata dall’ex studente Bellelli ora decora i corridoi del liceo Vico, dove gli studenti la potranno vedere ogni giorno. La scuola ha deciso di esporre lo scatto, che ha fatto il giro del mondo, per ricordare il talento di un ex studente e il legame tra il liceo e quella particolare immagine.

La “Luna nel trabocco” che la scorsa estate ha fatto il giro del mondo grazie alla sua pubblicazione sul sito della Nasa, accompagnerà anche le giornate degli studenti del liceo classico Vico. Il dottor Marco Bellelli, radiologo all’ospedale Renzetti di Lanciano e autore dello scatto “Fishing.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La Luna nel trabocco scelta dalla Nasa nei corridoi del liceo Vico: il dono dell'ex studente Bellelli, autore dello scatto che ha fatto il giro del mondoL'estate scorsa venne scelta come foto del giorno e pubblicata sul sito della Nasa; ora Fishing for the Moon è stata posizionata nel corridoio principale della storica scuola teatina, frequentata da ... chietitoday.it

La Luna sulla Costa dei Trabocchi è 'foto del giorno' Nasa(ANSA) - PESCARA, 23 AGO - La Luna piena nella rete. Questo il titolo della suggestiva foto che la Nasa ha scelto come 'foto astronomica del giorno' e pubblicata sul sito ufficiale dell'agenzia ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Buonasera gruppo, volete sapere la difficoltà di questo scatto Resistere al vento e alla pioggia con l'ombrello in una mano e l'attrezzatura nell'altra, un disastro . Trabocco Punta Torre (Abruzzo) facebook