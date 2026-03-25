La NASCAR Cup Series si prepara a disputare la prima gara del 2026 su un short-track a Martinsville, in Virginia, dopo l’evento di Darlington. La tappa rappresenta uno degli appuntamenti storici del calendario, con questa pista che ospita tradizionalmente le due corse annuali della categoria. La competizione è prevista in una data ancora da definire, nel rispetto del programma stagionale.

Dopo Darlington la NASCAR Cup Series si sposta in Virginia per la prima delle due tradizionali corse indette a Martinsville. La nota serie americana riservata alle stock car si appresta per disputare una delle sfide più note dell’anno all’intero dell’ovale più corto del calendario. La pista di Ridgeway ha una metratura complessiva di 0.526 mi (0.847 km) ed è caratterizzata da quattro curve con una pendenza di dodici gradi. Il circuito di proprietà della NASCAR è uno dei più antichi del calendario, aperto nel settembre del 1947. Da qualche anno a questa parte la corsa primaverile di Martinsville si tiene sulla distanza delle 400 tornate e non delle 500 come accadrà successivamente per la penultima corsa della ‘Chase’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Martinsville ospita il primo short-track del 2026

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