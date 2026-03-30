Un'indagine tra Milano e la Spagna ha portato all'arresto di venti persone coinvolte in un traffico di droga e armi. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi veicoli di lusso, tra cui una Ferrari del valore di circa 300.000 euro e una BMW. L'attività si svolgeva lungo un itinerario che collegava le due nazioni, con trasporti illeciti di sostanze stupefacenti e armamenti.

Smantellata un'organizzazione di narcotrafficanti attiva tra Milano e la Spagna con un canale di rifornimento di hashish dal Marocco: sequestrate anche auto di lusso per 400mila euro Asse Milano-Spagna per il traffico di droga: 20 arresti e sequestri di auto di lusso, tra cui una Ferrari e una Bmw. L'operazione della guardia di finanza di Milano, coordinata dalla procura distrettuale della Repubblica di Milano, con il supporto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di Eurojust, ha smantellato un'associazione a delinquere attiva tra l'Italia e la penisola iberica. Le indagini del G.i.c.o. hanno ricostruito l'organigramma di due gruppi criminali, di origine rom e marocchina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - "Narcos" con Ferrari da 300mila euro tra Milano e la Spagna, droga e armi: 20 arresti

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