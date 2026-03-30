Romelu Lukaku ha pubblicato una lettera sui social per chiarire la propria posizione riguardo alla situazione con il Napoli. Il giocatore ha spiegato di aver subito un problema di liquido nell’anca e di attraversare un lutto personale, negando comunque di aver tradito il club. La comunicazione arriva dopo alcuni giorni di tensione e voci contrastanti sulla sua presenza in squadra.

Romelu Lukaku rompe il silenzio e disinnesca il caso Napoli. Attraverso una lunga lettera pubblicata sui propri canali social, il centravanti belga ha chiarito i contorni del braccio di ferro iniziato lo scorso giovedì, svelando un quadro clinico e personale drammatico. Il numero 9 azzurro ha confessato di convivere con un’ infiammazione acuta e la presenza di liquido nel muscolo flessore dell’anca, localizzato in prossimità di un vecchio tessuto cicatriziale. Si tratta del secondo stop muscolare da novembre, un calvario fisico aggravato dal recente e doloroso lutto per la scomparsa del padre, evento che ha minato la tenuta mentale del calciatore in una stagione definita “estremamente pesante”. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, verità Lukaku: “Liquido nell’anca e lutto personale, non tradisco il club”

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