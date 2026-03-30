Napoli ultimatum Lukaku | O torna o va fuori rosa

Il caso Lukaku a Napoli si avvicina a una fase critica, con una comunicazione ufficiale che dà un ultimatum al giocatore. Secondo quanto riferito, il calciatore è stato invitato a tornare in squadra o a essere escluso dalla rosa. La situazione si sta sviluppando in modo rapido, con decisioni che potrebbero influenzare il futuro dell’attaccante e l’ambiente del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il caso Lukaku entra nella sua fase più delicata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la posizione del Napoli resta ferma e non ammette deroghe: l’attaccante belga è atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, altrimenti scatterà l’esclusione dalla rosa. Sky Sport evidenzia come il braccio di ferro tra il club e il giocatore sia ormai arrivato a un punto di svolta. Nonostante i tentativi di dialogo, la linea societaria non cambia. Sky Sport sottolinea che Lukaku, attraverso i social, ha spiegato la propria scelta di restare in Belgio per motivi fisici, legati a un nuovo problema emerso dopo una visita medica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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