Giugliano rifiuti pericolosi scaricati in strada | due dipendenti arrestati scoperto sistema illecito

A Giugliano, i Carabinieri Forestali hanno arrestato due persone agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sono accusate di aver smaltito illegalmente rifiuti pericolosi e non pericolosi in strada. Il blitz ha portato alla scoperta di un sistema illecito di gestione dei rifiuti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’estensione delle attività illecite.

Blitz dei Carabinieri Forestali a Giugliano, dove due persone sono finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusate di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. I militari del Nucleo Forestale Carabinieri di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip, nei confronti di due soggetti ritenuti gravemente indiziati di diversi episodi di abbandono illegale di rifiuti. Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema collaudato di gestione illecita dei rifiuti, che prevedeva: raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, rifiuti pericolosi scaricati in strada: due dipendenti arrestati, scoperto sistema illecito Articoli correlati Scoperto deposito illecito di veicoli e materiali pericolosi: scattano due denunceSigilli dei carabinieri in un’area privata trasformata in punto di accumulo senza autorizzazioni. Leggi anche: Giugliano, folle fuga a 200 km/h: arrestati due giovani, scoperto garage della droga Contenuti utili per approfondire Giugliano rifiuti pericolosi scaricati... Maxi discarica abusiva a Giugliano, sequestrati 4500 metri cubi di rifiutiCumuli di rifiuti che avrebbero riempito due piscine olimpioniche o un palazzo di cinque piani. Li hanno sequestrati i carabinieri a Giugliano in Campania, nella frazione Varcaturo, ammassati su un ... napoli.repubblica.it Tanti rifiuti da riempire due piscine, ci vorrebbero 600 camion per smaltirli: scoperta discarica a VarcaturoDavvero impressionante la discarica abusiva scoperta dai carabinieri a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, in un'area di 1.500 metri quadrati: una quantità di rifiuti che ... fanpage.it