A Napoli si discute sulla possibilità di lasciare lo stadio Maradona, mentre si evidenzia un paradosso economico e altre grandi squadre risultano più avanti nelle rispettive situazioni. La questione riguarda anche aspetti finanziari e infrastrutturali che coinvolgono la gestione del impianti sportivi. La decisione potrebbe influire sui futuri piani della società e sulle strategie sportive del club.

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© Calcionews24.com - Napoli, pronto l’addio allo stadio Maradona? Spunta un paradosso economico e le altre big sono più avanti. L’analisi

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