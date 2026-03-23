. L’amministrazione Manfredi è a lavoro per provare a rendere permanenti le visite nel tempio del calcio, insieme all’apertura di altre attrazioni». L'idea del FAI, insieme al Comune di Napoli, di inserire lo Stadio Diego Armando Maradona tra i siti napoletani delle Giornate di Primavera è stato un grande successo: 10.100 visitatori fanno conquistare al Maradona la prima posizione tra i siti più visitati d’Italia e lo decretano come il sito napoletano più visitato di sempre. Molto bene anche per gli altri due siti FAI Napoli: Palazzo D’Avalos chiude le due Giornate FAI di Primavera con 1. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Assessora Armato: «I 100 anni del Calcio Napoli sono stati celebrati con 10.100 visitatori allo Stadio Diego Armando Maradona per le Giornate FAI di primavera

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