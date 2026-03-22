Multare le Big Tech non serve quasi a nulla | il paradosso economico che premia chi è più forte

Secondo un gruppo di ricercatori, le immense disponibilità economiche delle grande aziende digitali rischiando di trasformare le sanzioni imposte dagli Stati in una specie di tariffa per poter continuare ad agire indisturbate. Per garantire maggiore sicurezza e sovranità, gli esperti suggeriscono invece di passare a un modello diverso, basato anche su trasparenza, monitoraggio costante e cooperazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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