Juventus Next Gen Okoro piace in Serie B ma la posizione del club bianconero è definita Quale sarà il futuro dell’attaccante

Juventus Next Gen ha chiarito la propria posizione riguardo al futuro di Okoro, attaccante apprezzato in Serie B. Sebbene il giocatore piaccia ad altri club, la società bianconera ha definito le proprie intenzioni. In questo contesto, si delineano le possibili direzioni per il futuro di Okoro, tra eventuali trasferimenti e progetti di sviluppo all’interno della Juventus.

Juventus Next Gen, l'attaccante Okoro piace ad un club di Serie B, ma la posizione della compagine bianconera è chiara: ecco il futuro del giocatore. La Juve continua a lavorare con grande attenzione sulla gestione dei propri talenti, finiti spesso nel mirino di diverse società a caccia di occasioni per la sessione invernale. Al centro delle recenti indiscrezioni di mercato c'è Alvin Okoro, attaccante classe 2005 in forza alla Next Gen, che ha attirato l'interesse concreto del Pescara. Il club abruzzese, alla ricerca di una pedina offensiva per puntellare la rosa, ha individuato nel giovane prospetto bianconero le caratteristiche ideali per il proprio attacco.

Juventus Next Gen-Carpi 2-0, decidono i gol di Puczka e Okoro - I gol di Puczka e Okoro regalano alla squadra B i tre punti. juvelive.it

Pescara, lo juventino Okoro resta tra gli obiettivi per l'attacco - Alvin Okoro, attaccante classe 2005 della Juventus, in forza alla Next Gen in Serie C, resta tra gli obiettivi di mercato del Pescara per quanto riguarda la sessione invernale di trattative. tuttojuve.com

Puoi trovare il nuovo numero di Amarantomania per Livorno-Juventus Next Gen gratuitamente in Edicola e allo Stadio, nei commenti la lista degli esercizi aderenti! #USLivorno1915 - facebook.com facebook

Inizia il nostro 2026, contro la Juve NG Juventus Next Gen Stadio "Giuseppe Moccagatta" (Alessandria) ore 14:30 #FinoallaFine #avantiCarpi x.com

