Napoli addio Romelu Lukaku | ritorno all’Anderlecht o esperienza in Arabia?

Il futuro di Romelu Lukaku, attaccante che ha vestito la maglia del Napoli, sembra ormai segnato. Dopo due stagioni in prestito, il calciatore potrebbe tornare all’Anderlecht o proseguire la carriera in Arabia. La sua esperienza con i partenopei si è conclusa, e ora si attendono sviluppi sulle decisioni riguardanti il suo prossimo club.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontano da SSC Napoli. Quella che inizialmente poteva rappresentare un’opportunità per rilanciarsi in un ambiente competitivo si è trasformata in una parentesi destinata a chiudersi due stabioni. I segnali delle ultime settimane. Il club partenopeo sarebbe pronto a valutare l’attaccante attorno ai 10 milioni di euro, una cifra che fotografa bene il momento attuale del giocatore. Non si tratta più di un investimento centrale nel progetto tecnico, ma piuttosto di un’uscita da gestire con pragmatismo. Anche perché il Napoli è intenzionato a rinnovare la rosa seguendo criteri più sostenibili e coerenti con le proprie strategie future. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Lukaku è fortemente corteggiato dall’Arabia Saudita, ma il suo sogno è chiudere la carriera all’Anderlecht (Gazzetta)Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell’ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest’anno...

Leggi anche: Napoli, il ritorno di Lukaku all'Allianz, lo stadio tabù di Romelu: 7 gare senza una gioia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Romelu Lukaku

Temi più discussi: Addio al Napoli annunciato: destinazione a sorpresa per Romelu Lukaku?; Lukaku-Napoli, aria d’addio? Dal Belgio un indizio che lo porta lontano ma non in Arabia; Lukaku e il Napoli ai ferri corti: non rientra dal Belgio, multa e in estate addio?; Lukaku, addio alla Serie A dopo il Mondiale! Schira svela: La storia con il Napoli sta per concludersi, tre opzioni per il futuro.

Napoli, anche Conte ha scaricato Lukaku: ultimatum a Big Rom, cosa succede se non torna entro il 31 marzoLukaku-Napoli, ultimatum per il rientro fissato per il 31 marzo: cosa rischia il belga. Conte e il club aspettano risposte nelle prossime ore decisive. sport.virgilio.it

Lukaku verso l'addio! Gazzetta: strappo pare insanabile, ecco cosa rischia Big romLa frattura ormai è evidente e difficilmente ricomponibile: tra il Napoli e Romelu Lukaku si è arrivati a un punto di non ritorno. Dopo giorni di tensione e incomprensioni, la ... tuttonapoli.net

#Lukaku deve rispettare il Napoli, viene pagato 16mila euro al giorno L’affaire Romelu Lukaku con il Napoli non è solo tecnico o di spogliatoio. Dietro lo “strappo” delle ultime ore ci sono anche importanti implicazioni economiche che il club di Aurelio De L - facebook.com facebook

Vi avevamo raccontato della scelta di non tornare a Napoli dopo aver deciso di saltare le amichevoli negli USA con la Nazionale. Romelu Lukaku è rimasto in Belgio e non è tornato a Napoli per continuare ad allenarsi, irritando e non poco il club. L’attaccante x.com