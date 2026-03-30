Napoli maxi sequestro di rifiuti tessili illegali

A Napoli, presso il porto, è stato effettuato un sequestro di oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili nascosti tra merce usata in alcuni container. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, che hanno scoperto il carico destinato alla Nigeria. Sono in corso verifiche per accertare eventuali violazioni delle normative sui rifiuti.

L'operazione al porto partenopeo da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza: scoperti container diretti in Nigeria con oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili nascosti come merce usata. All’interno dei container sono stati rinvenuti 130.808 chilogrammi di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Secondo la documentazione accompagnatoria, però, avrebbero dovuto contenere oggettistica usata. Per questi fatti sono stati denunciati due responsabili con le accuse di traffico illecito di rifiuti e falso ideologico. In particolare, a seguito di una specifica attività di analisi dei rischi locali, i... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Napoli, maxi sequestro di rifiuti tessili illegali Articoli correlati 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di NapoliL'operazione condotta dai funzionari dell’ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli insieme ai militari del Comando provinciale... Napoli, smaltimento illecito rifiuti tessili: sequestro per sei opificiLa Procura di Napoli Nord ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per un vasto sistema di smaltimento illecito di rifiuti tessili. Sversavano i rifiuti tessili degli opifici nella strada dei Regi Lagni: scovati 200 sacchi di nylon Contenuti e approfondimenti su Napoli maxi sequestro di rifiuti... Temi più discussi: Melito, maxi sequestro di droga: trovate due cassaforti con quasi due chili di stupefacente; 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di Napoli; Contrasto al crimine: dai tabacchi ai roghi in Campania; Maxi blitz nel Napoletano, 'Compro Oro' nel mirino della Finanza: sequestro da 600mila euro. Porto di Napoli, maxi-sequestro di rifiuti tessili diretti in NigeriaNAPOLI – Un nuovo colpo al traffico illecito di rifiuti arriva dal porto di Napoli, dove i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai militari del Comando Provinciale della ... marigliano.net Rifiuti nascosti nei container: maxi sequestro di 130 tonnellate al porto di Napoli, direzione NigeriaÈ quanto scoperto nel porto di Napoli dove Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza ha sequestrato diversi container. ilgiornalelocale.it #napoli, #visite sul tetto del Duomo. Don Mimmo Battaglia: «Mostra la città come luogo di ferite e speranze» x.com Sono 23 le persone arrestate nell’operazione della Dda di Napoli: ci sono anche i fratelli del boss Zagaria. Il procuratore: «Questa famiglia infesta l’Italia e ha proiezioni di riciclaggio all’estero, anche a Dubai» - facebook.com facebook