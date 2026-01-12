Napoli smaltimento illecito rifiuti tessili | sequestro per sei opifici

La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro preventivo di sei opifici coinvolti in un sistema illecito di smaltimento di rifiuti tessili. L'operazione mira a contrastare pratiche non conformi alle normative ambientali, tutelando l’ambiente e la salute pubblica. Questa azione dimostra l’impegno delle autorità nel monitorare e contrastare attività illecite nel settore tessile e nella gestione dei rifiuti.

La Procura di Napoli Nord ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per un vasto sistema di smaltimento illecito di rifiuti tessili. Le indagini dei Carabinieri forestali hanno accertato l’esistenza di una discarica non autorizzata tra Grumo Nevano e Caivano. I rifiuti provenivano da sei opifici tessili di Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore. Gli scarti venivano raccolti e trasportati da soggetti privi di autorizzazione fino a un seminterrato, per poi essere abbandonati nei Regi Lagni. In almeno sette episodi sono stati sversati circa 200 sacchi di rifiuti, causando un grave degrado ambientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, smaltimento illecito rifiuti tessili: sequestro per sei opifici Leggi anche: Dagli opifici ai Regi Lagni di Caivano: scoperto sistema di smaltimento illecito di scarti tessili Leggi anche: Smaltimento illecito di rifiuti in un terreno: scattano sequestro e denuncia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Eseguito un decreto di sequestro preventivo per illecito smaltimento di rifiuti speciali in alcuni comuni della Regione Campania. Video; Fiume Sarno, caseificio di Pompei inquina: scatta il sequestro; San Nicola la Strada, scarichi illeciti in fogna: sequestrata officina illegale - -; Terra dei Fuochi, rimosse 1700 tonnellate di rifiuti ma servono 2 miliardi. Napoli, smaltimento illecito rifiuti tessili: sequestro per 6 opifici - La Procura di Napoli Nord ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per un vasto sistema di smaltimento illecito di scarti ... stream24.ilsole24ore.com

Smaltimento illecito di rifiuti tessili, sequestri in sei aziende

#A1 #RomaNapoli #incidente rimosso al km 629+000 tra #Frosinone e #Ceprano #Napoli Code in smaltimento in entrambi i sensi di marcia Waze Lazio #viabiliLAZ ----------------------------------- [AGG] #A1 #RomaNapoli traffico sbloccato tra #Frosin - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.