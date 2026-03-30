Romelu Lukaku ha parlato pubblicamente per la prima volta in questa stagione, esprimendo il desiderio di contribuire alla squadra e di essere utile in campo. La sua dichiarazione arriva dopo un periodo di silenzio, durante il quale il giocatore ha affrontato alcune difficoltà legate alle sue prestazioni e alle scelte tecniche. Le sue parole sono state rese note attraverso un'intervista rilasciata recentemente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Romelu Lukaku rompe il silenzio e prova a fare chiarezza sul momento più delicato della sua stagione. L’attaccante del Napoli, finito al centro delle polemiche per la mancata presenza a Castel Volturno, affida ai suoi messaggi una versione che punta a ricucire lo strappo con il club e con Conte. «Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, non c’è nulla che amerei di più che giocare con il mio club», un passaggio che suona come una dichiarazione d’intenti, nel tentativo di spegnere le tensioni nate negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Lukaku rompe il silenzio: «Voglio solo essere utile»

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