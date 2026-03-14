Dopo la partita tra Napoli e Lecce, Antonio Conte ha commentato ai microfoni di DAZN, rivolgendo un pensiero a Banda, colto da malore in campo. Ha sottolineato l'importanza di mantenere un clima di collaborazione tra i giocatori, evitando egoismi. L’allenatore ha anche parlato delle responsabilità che ha in questa fase della stagione, senza approfondire altri aspetti.

Antonio Conte ha parlato al termine di Napoli-Lecce ai microfoni di DAZN, mandando un augurio a Lameck Banda dopo il malore in campo, e concentrandosi sui prossimi step che la squadra dovrà compiere in questo finale di stagione. Napoli-Lecce, le parole di Conte: il messaggio ai calciatori. Prima ancora di entrare nel merito della partita, Conte ha voluto commentare una grafica legata ai suoi 600 punti ottenuti in Serie A da allenatore: “Non sono uno che guarda le statistiche, ne legge in generale, perché preferisco concentrarmi sul lavoro. Scoprire questa media punti di 2.21 e stare davanti a grandissimi allenatori, mi riempie di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Conte: “Auguro il meglio a Banda. Niente egoismi in squadra. Ecco qual è la mia più grande responsabilità”

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