Il caso Lukaku continua a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio, con nuovi interventi che alimentano il dibattito. Recentemente, un dirigente ha commentato le dichiarazioni dell’attaccante, accusandolo di comportamenti incoerenti tra quanto predicato e le azioni effettive. La vicenda resta aperta, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il caso Lukaku continua a far discutere e ad alimentare il dibattito nel mondo del calcio. Intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web RadioTV, Pietro Lo Monaco ha analizzato la vicenda con parole dure, mettendo in evidenza aspetti regolamentari e comportamentali. «Su Lukaku un po’ di chiarezza bisogna farla: appurata l’esistenza di un danno fisico, il calciatore da contratto collettivo ha la possibilità, dandone nota scritta, di curarsi dove vuole lui», ha spiegato Lo Monaco, sottolineando come il diritto del giocatore sia previsto dalle norme. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Lo Monaco attacca Lukaku: «Predica bene e razzola male»

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