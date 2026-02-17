sul referendum della giustizia salvini predica bene ma razzola male

Matteo Salvini ha criticato aspramente il referendum sulla giustizia, accusando alcuni esponenti di usare toni troppo duri. Dopo aver commentato le dichiarazioni di Gratteri, il leader della Lega ha invitato a discutere serenamente del merito della riforma proposta, evitando insulti e attacchi personali. Salvini ha anche sottolineato che è importante concentrarsi sui contenuti, non sulle polemiche.

«Come ho commentato le parole di Gratteri, commento anche quelle di Nordio. Evitiamo aggettivi, attacchi e insulti e parliamo del merito» della riforma della giustizia. L' appello alla moderazione arriva da Matteo Salvini dopo l'ennesima uscita del Guardasigilli Carlo Nordio che aveva definito il Csm un «sistema para mafioso». «Vedo molto nervosismo a sinistra e in certi ambienti della magistratura», ha continuato il vicepremier leghista al termine della visita al Villaggio olimpico (del resto il Capitano tra apparizioni sulle piste, karaoke e selfie con atleti è diventato la terza mascotte dei Giochi ).

REFERENDUM GIUSTIZIA, SALVINI IN CONFERENZA STAMPA: “IO VOTO SÌ”

