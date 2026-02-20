addio assessore il sindaco negri predica bene e razzola male

Dimissioni di Antonio Cardi, Tiziana Gelli di Fratelli d’Italia scende in campo e accusa: "Il sindaco Negri predica bene e razzola male". Sulle dimissioni dell’assessore comunale Antonio Cardi, volute dal sindaco Luigi Negri, interviene anche Tiziana Gelli presidente del Circolo di Fratelli d’Italia. "Uno degli aspetti che giustamente più sconcerta i cittadini, nei riguardi dei politici – sono le sue parole – è quando questi dimostrano di predicare bene e razzolare male". Una pausa, poi la stoccata. "Il sindaco Luigi Negri, illuminato sulla strada di Damasco dall’avvicinarsi delle elezioni comunali – la sua battuta graffiante – non perde occasione per autoincensarsi dichiarando che lui ha sempre messo Comacchio al di sopra di tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

