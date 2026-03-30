Noa Lang e il Napoli hanno avuto un percorso difficile, con rapporti complicati tra il giocatore e l’allenatore Antonio Conte. La relazione tra i due non si è mai sviluppata pienamente e, alla fine, il club ha deciso di cedere l’olandese. Questo episodio si inserisce in un quadro di tensioni tra il calciatore e la squadra, che ha portato a una conclusione anticipata del suo ritorno in Italia.

Tra il Napoli e Noa Lang non è mai sbocciato l’amore. Il rapporto dell’olandese con Antonio Conte è stato complicato sin dall’inizio, fino ad arrivare alla cessione. L’ex attaccante del PSV, però, ha spiegato come la preparazione di Conte al Napoli lo abbia trasformato fisicamente. Lang e il metodo Conte: la durezza che paga. Direttamente dal ritiro con l’Olanda, Lang non ha nascosto la difficoltà iniziale con l’allenatore azzurro. “A volte non riesci ad adattarti subito, ma è stata un’esperienza molto formativa “, ha dichiarato Lang ai media del suo paese. Il calciatore ha descritto una preparazione senza compromessi: durante i primi lavori tattici, gli azzurri quasi non toccavano il pallone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lang rivela i segreti di Conte: ecco il metodo che trasforma i giocatori

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