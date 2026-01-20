Certi giocatori non utilizzati è chiaro che abbiamo bisogno di ricambi | il Napoli scarica Lang e Lucca Conte vuole ancora acquisti

Il Napoli, nel tentativo di rafforzare la rosa a gennaio, ha deciso di liberarsi di alcuni giocatori non impiegati, come Lang e Lucca. La strategia mira a correggere gli errori della sessione estiva e a migliorare le possibilità di competizione. Con l’obiettivo di inserire nuovi acquisti, la società e l’allenatore Conte continuano a lavorare per ottimizzare la squadra in vista delle prossime sfide.

Riparare agli errori commessi in estate: è questo il mantra del Napoli nelle ultime ore del mercato di gennaio. Sul banco degli imputati ci sono Noa Lang e Lorenzo Lucca. Tanto voluti in estate con diversi milioni messi sul tavolo per strapparli a PSV Eindhoven e Udinese ( 29 totali per l’olandese, più di 35 per l’attaccante azzurro), i due sono già stati scaricati da Antonio Conte appena sei mesi dopo l’approdo a Napoli. Giovanni Manna sta lavorando per poterli piazzare quanto prima e potersi poi concentrare sul mercato in entrata. Il direttore sportivo azzurro, come se non bastasse, deve fare i conti col mercato a saldo zero che grava sui campione d’Italia in carica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Manna: «Lucca e Lang sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente, non abbiamo mai detto che siano in uscita. Avranno le loro possibilità»Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha commentato la situazione di Lucca e Lang, chiarendo che sono giocatori fortemente desiderati dalla società e che non sono in uscita.

Lang e Lucca revolution, il Napoli non ha atteso più tempi biblici per capire che sono stati due acquisti sbagliatiSecondo le ultime indiscrezioni di mercato, Lang e Lucca, arrivati recentemente a Napoli, sembrano destinati a lasciare il club.

Stellini: «Ci sono giocatori non utilizzati e invece abbiamo bisogni di cambi in attacco e centrocampo» - Il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo ... ilnapolista.it

