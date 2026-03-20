Crisi di coppia | il metodo junghiano che trasforma

Da ameve.eu 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo libro pubblicato da Edizioni Magi presenta un metodo basato sulla psicologia junghiana per affrontare le crisi di coppia. Il testo offre strumenti pratici e riflessioni dedicate a chi attraversa difficoltà nelle relazioni sentimentali. Si rivolge a coloro che cercano un supporto efficace per migliorare la comunicazione e superare momenti di tensione. La pubblicazione si rivolge a un pubblico interessato a soluzioni concrete e approfondimenti psicologici.

Un nuovo volume edito da Edizioni Magi propone una via d’uscita dalle crisi relazionali attraverso la psicologia junghiana. Le autrici Fulvia De Benedittis e Silvia Presciuttini trasformano il conflitto in una soglia evolutiva. Il testo, basato su quindici anni di pratica clinica, utilizza archetipi e il Gioco della sabbia per decodificare i legami affettivi. Roma diventa il punto di partenza per questa esplorazione profonda dello spazio di coppia. La pubblicazione non si limita a gestire le incomprensioni, ma cerca di dare senso alle dinamiche emotive. In un’epoca che tende alla semplificazione delle relazioni umane, quest’opera restituisce profondità al concetto stesso di legame. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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