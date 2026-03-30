Napoli hai visto Beukema!? Numeri da record del difensore in Serie A nessuno come lui Cosa sta facendo sotto la guida di Conte

In questa stagione di Serie A, il difensore del Napoli ha registrato numeri mai visti prima per un suo ruolo, distinguendosi per prestazioni eccezionali. Sotto la gestione di Conte, le sue statistiche sono aumentate rispetto alle stagioni precedenti, rendendolo uno dei protagonisti principali della squadra. La sua presenza in campo si fa notare per costanza e rendimento, attirando l’attenzione di osservatori e tifosi.

Cucurella lascia il Chelsea e torna al Barcellona? «Si pensa sempre a.». L’annuncio dell’esterno spagnolo non lascia dubbi Tresoldi incanta mezza Europa: Serie A, Bundesliga e Premier League studiano il colpo in estate. Qual è il prezzo fissato dal Club Bruges Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale Bayern Monaco, decisione a sorpresa di Guerriero: scelto il futuro dell’esterno portoghese! Il comunicato Napoli, hai visto Beukema!? Numeri da record del difensore in Serie A, nessuno come lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, hai visto Beukema!? Numeri da record del difensore in Serie A, nessuno come lui. Cosa sta facendo sotto la guida di Conte Articoli correlati Beukema un muro in Inter Napoli: i numeri che sottolineano la super prestazione del difensore!Nella vibrante sfida di San Siro tra Inter e Napoli, a rubare la scena è stata la prestazione monumentale di Sam Beukema. Dimarco da record dopo Lecce Inter: nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A. Cosa ha fatto l’esterno nerazzurro!?Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli hai visto Beukema Numeri da... Argomenti discussi: Caso Lukaku, Savino: Doveva essere gestito meglio da entrambe le parti. Napoli, la carica di Beukema: Proviamo a vincerle tutte, poi vedremo a fine stagione dove saremoIl difensore olandese, autore di un'ottima prova contro il Cagliari, guarda avanti: Importante mettere pressione su Milan e Inter ... napolitoday.it Napoli, spazio ai nuovi: Hojlund scalpita, Beukema pronto a sostituire Rrahmani a FirenzeMeglio abbondare: e così, prevedendo il prevedibile — cioè una stagione da oltre cinquanta partite — e dovendo intervenire per non presentarsi in maniera inadeguata al cospetto di campionato, ... gazzetta.it