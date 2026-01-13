Beukema un muro in Inter Napoli | i numeri che sottolineano la super prestazione del difensore!

Durante la recente sfida tra Inter e Napoli a San Siro, Sam Beukema ha evidenziato una prestazione difensiva di rilievo, dimostrando solidità e attenzione nei momenti cruciali. I numeri e le statistiche confermano il suo ruolo fondamentale nel neutralizzare gli attaccanti avversari, contribuendo alla solidità della squadra. Un risultato che sottolinea l’importanza del suo contributo nel contesto di una partita intensa e combattuta.

Inter-Napoli, Azzi: "Conte ha sciolto il dubbio Buongiorno-Beukema" - Il giornalista Marco Azzi, in un articolo per il quotidiano La Repubblica, si è proiettato alla sfida del Napoli a Milano contro l'Inter. msn.com

Back and ready again. Con un post su Instagram Sam Beukema annuncia di essere tornato ad allenarsi in gruppo e quindi sarà disponibile per Inter-Napoli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.