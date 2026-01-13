Beukema un muro in Inter Napoli | i numeri che sottolineano la super prestazione del difensore!
Durante la recente sfida tra Inter e Napoli a San Siro, Sam Beukema ha evidenziato una prestazione difensiva di rilievo, dimostrando solidità e attenzione nei momenti cruciali. I numeri e le statistiche confermano il suo ruolo fondamentale nel neutralizzare gli attaccanti avversari, contribuendo alla solidità della squadra. Un risultato che sottolinea l’importanza del suo contributo nel contesto di una partita intensa e combattuta.
Così ha annullato gli attaccanti nerazzurri Nella vibrante sfida di San Siro tra Inter e Napoli, a rubare la scena è stata la prestazione monumentale di Sam Beukema. Il difensore centrale olandese, colonna della retroguardia dei partenopei, ha offerto una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Kelly un po’ meno bene del solito: i quotidiani sottolineano quelle due mancanze nella prestazione del difensore in Juve Udinese. Il voto
Leggi anche: Beukema Napoli, il difensore sempre più al centro del progetto Conte: lo confermano i numeri. I dettagli
Sorpresa Conte: in Inter-Napoli può fare un azzardo con Juan Jesus e Buongiorno; Chi si rivede: dopo un mese ai box, Conte \'scongela\' Beukema per Inter-Napoli; Inter-Napoli, Conte col fiato sospeso: Neres in dubbio, pronto il ribaltone tattico; Lazio-Napoli: due dubbi di formazione per Sarri.
Beukema un muro in Inter Napoli: i numeri che sottolineano la super prestazione del difensore! Così ha annullato gli attaccanti nerazzurri - Nella vibrante sfida di San Siro tra Inter e Napoli, a rubare la scena è stata la prestazione monumentale di Sam Beukema. calcionews24.com
IL DATO - Inter-Napoli, Beukema tra i migliori del match per lettura e qualità in impostazione - Il difensore olandese si è adattato molto bene al nuovo modulo. napolimagazine.com
Inter-Napoli, Azzi: "Conte ha sciolto il dubbio Buongiorno-Beukema" - Il giornalista Marco Azzi, in un articolo per il quotidiano La Repubblica, si è proiettato alla sfida del Napoli a Milano contro l'Inter. msn.com
Back and ready again. Con un post su Instagram Sam Beukema annuncia di essere tornato ad allenarsi in gruppo e quindi sarà disponibile per Inter-Napoli - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.