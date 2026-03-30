Webuild firma contratto per nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli

Oggi è stato firmato il contratto tra l'azienda incaricata e le autorità competenti per dare il via alla progettazione della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. L'accordo riguarda le fasi iniziali dei lavori, che prevedono lo sviluppo del progetto e la pianificazione delle successive fasi di realizzazione. La firma segna l'inizio ufficiale delle attività legate alla costruzione della linea.

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - E' stato firmato oggi il contratto per l'avvio della progettazione e la successiva realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli, del valore di circa 660 milioni di euro, i cui lavori sono stati aggiudicati a dicembre scorso al consorzio guidato da Webuild. L'opera, parte di un investimento più ampio di oltre 3,1 miliardi di euro, rappresenta una delle infrastrutture più strategiche per la mobilità sostenibile del Mezzogiorno. Alla cerimonia di firma erano presenti il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini, il Presidente di Eav, Umberto De Gregorio e l'Assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Webuild firma contratto per nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli Articoli correlati Linea 10, nei prossimi giorni la firma del contratto per il primo lotto di lavoriLa linea collegherà il centro di Napoli con la stazione alta velocità di Afragola, passando per alcuni comuni a nord del capoluogo campano Il... Metropolitana di Napoli, da oggi la Linea 6 è attiva fino alle 21,10Da oggi sarà possibile viaggiare sulla Linea 6 della metropolitana anche di pomeriggio. Una selezione di notizie su Webuild firma Temi più discussi: Linea 10 della Metropolitana, lunedì in Sala Giunta la firma del contratto per il lavori del primo lotto; Neom recede dal contratto con Webuild per tre dighe in Arabia Saudita; Ponte sullo Stretto, firmato contratto Eurolink-Ihi per l’avvio dei lavori; Linea 10, nei prossimi giorni la firma del contratto per il primo lotto di lavori. Webuild: Neom recede da contratto per tre dighe in Arabia Saudita(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mar - Webuild comunica che il committente Neom ha esercitato il recesso dal contratto relativo alla ... ilsole24ore.com Arabia Saudita, Webuild: NEOM esercita il recesso dal contratto per il sistema di dighe a TrojenaIl Gruppo Webuild ha comunicato che il committente NEOM ha esercitato il diritto di recesso dal contratto relativo alla realizzazione del sistema ... teleborsa.it #Napoli - Al via la Linea 10: domani a San Giacomo la firma per il primo lotto. #Trasporti #Metro #Linea10 #Infrastrutture #Afragola #Campania #Mobilità #Webuild #EAV #NanoTV - facebook.com facebook #Napoli - Al via la Linea 10: lunedì la firma per il primo lotto #Trasporti #Metro #Linea10 #Infrastrutture #Afragola #Campania #Mobilità #Webuild #EAV #NanoTV x.com