La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli interrompe il servizio anticipatamente per quattro giorni consecutivi a causa di lavori di verifica e manutenzione. Anm ha comunicato che l’interruzione permette di effettuare controlli sui binari e test sui nuovi mezzi in circolazione. La chiusura anticipata si verifica ogni sera a partire dalle 20.30, influendo sui pendolari. Le autorità invitano gli utenti a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio 2026.

Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariL'Anm comunica che la Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà chiusa in anticipo per quattro giorni consecutivi.

Linea 2 della metropolitana di Napoli: riqualificazione della stazione di Montesanto

Argomenti discussi: Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni: gli orari; Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni; Metro 1, i lavori per il prolungamento vanno avanti ma mancano i 200 milioni di euro del Ministero dei Trasporti; Prolungamento Metro 1, il cantiere è aperto.

Vomero, i palazzi vibrano quando passa la metro linea 1: controlli Anm in via Domenico FontanaAnm verificherà le presunte vibrazioni e i rumori nei palazzi a via Domenico Fontana: dopo le segnalazioni dei residenti sul passaggio della metro ... fanpage.it

Ferma per 4 ore la Linea 1 della metropolitana di Napoli per un guasto tecnicoFerma su tutta la tratta la Linea 1 della metropolitana di Napoli per un guasto tecnico. Problemi anche sulla Linea 6. Treni ripartiti dalle 10.05. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it ... fanpage.it

