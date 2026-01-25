Accoltellati davanti al locale notturno a Cagliari la Polizia sulle tracce dell’aggressore dei due 24enni

Nella notte a Cagliari, due giovani di 24 anni sono stati feriti con arma da taglio davanti al locale JKO. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e la loro prognosi rimane riservata. La Polizia sta indagando per identificare l'aggressore e fare luce sull’accaduto.

