Accoltellati davanti al locale notturno a Cagliari la Polizia sulle tracce dell'aggressore dei due 24enni

Nella notte a Cagliari, due ragazzi di 24 anni sono rimasti feriti in un episodio di accoltellamento davanti al locale JKO. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e la loro prognosi rimane riservata. La Polizia sta indagando per identificare l’autore dell’aggressione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.