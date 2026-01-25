Accoltellati davanti al locale notturno a Cagliari la Polizia sulle tracce dell'aggressore dei due 24enni
Nella notte a Cagliari, due ragazzi di 24 anni sono rimasti feriti in un episodio di accoltellamento davanti al locale JKO. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e la loro prognosi rimane riservata. La Polizia sta indagando per identificare l’autore dell’aggressione.
Due 24enni accoltellati davanti all’ex discoteca JKO a Cagliari nella notte. Soccorsi dal 118 e ricoverati in codice rosso, prognosi riservata. Indaga la Polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Accoltellati davanti al locale notturno a Cagliari, la Polizia sulle tracce dell’aggressore dei due 24enniNella notte a Cagliari, due giovani di 24 anni sono stati feriti con arma da taglio davanti al locale JKO.
