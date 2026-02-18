Rrahmani Lukaku De Bruyne Anguissa | tutti lesioni di alto grado che nel calcio non sono così frequenti Repubblica

Rrahmani ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. È il quarto infortunio per lui in stagione ed è l’ennesimo nel Napoli di Conte alla seconda stagione al Napoli dopo quella conclusasi con la vittoria dello scudetto. Una stagione, la seconda tormentata da infortuni. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Per Rrhamani si tratta addirittura del quarto infortunio muscolare subito nel corso di questa allucinante stagione: più serio per giunta dei precedenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Aggiornamenti su Rrahmani, McTominay, Anguissa e De Bruyne: ecco tutte le novità.Francesco Modugno ha portato nuove notizie sugli infortuni di Rrahmani, McTominay, Anguissa e De Bruyne, a causa dei recenti allenamenti intensi delle rispettive squadre.

“No De Bruyne, no Anguissa, no Lukaku”, in Spagna il pareggio del Napoli è giustificato dalle numerose assenzeIl Napoli ha concluso con un pareggio a reti inviolate la partita casalinga contro il Parma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rrahmani, sarebbe il quarto stop muscolare per lui in stagione. Per McTominay c’è fiducia (Sky) Gilmour è rientrato bene, protagonista nell'azione del 2-2. Lukaku sta crescendo e De Bruyne è atteso a Napoli nel fine settimana. https://www.ilnapolista.it/2026/0; Napoli, lesione di alto grado al bicipite femorale per Rrahmani: resterà fuori almeno due mesi; Rrahmani, stop lungo per il difensore del Napoli: out due mesi per una lesione di alto grado; Rrahmani, aggiornamento sull’infortunio: quanto starà fuori, il Napoli perde il leader della difesa.

Aggiornamenti su Rrahmani, McTominay, Anguissa e De Bruyne: ecco tutte le novità.Francesco Modugno, noto giornalista di Sky Sport, è stato ospite della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, condotta da Claudia Mercurio. Durante l’intervista, ha condiviso le sue ... napolipiu.com

Rrahmani come De Bruyne, infortunio simile: i tempi di recuperoPiove sul bagnato in casa Napoli: Antonio Conte dovrà infatti fare a meno, per i prossimi impegni degli azzurri, anche di Amir Rrahmani, costretto a fermarsi nel secondo tempo del big match ... tuttonapoli.net

Lukaku, quadricipite. De Bruyne, bicipite femorale. Anguissa, bicipite femorale. Rrahmani, bicipite femorale. “Lesione di alto grado” in questi ultimi mesi a Castel Volturno è diventata quasi una filastrocca. Infortuni pesanti, difficili da digerire. Stop lunghissimi e facebook

Mezza stagione senza Lukaku, De Bruyne e Anguissa. Lungo degenti Di Lorenzo, Neres e Gilmour. Problemi vari per, Rrahmani, Lobotka, Politano. O certi giornalisti pensano che il Napoli abbia la rosa del Real Madrid o l'accanimento verso Conte è dettato d x.com