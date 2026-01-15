No De Bruyne no Anguissa no Lukaku in Spagna il pareggio del Napoli è giustificato dalle numerose assenze

Il Napoli ha concluso con un pareggio a reti inviolate la partita casalinga contro il Parma. Secondo alcune analisi estere, tra cui Mundo Deportivo, le numerose assenze di giocatori chiave come De Bruyne, Anguissa e Lukaku stanno influenzando le prestazioni della squadra. La mancanza di questi elementi fondamentali potrebbe spiegare i risultati recenti e le difficoltà in partita.

Il Napoli ha pareggiato 0-0 in casa col Parma. Secondo gli spagnoli di Mundo Deportivo, le assenze di calciatori importanti come De Bruyne si stanno iniziando a far sentire. McTominay ha ricordato chi manca a Dazn dopo il match contro l’Inter, facendo diventare la citazione virale sui social: “No De Bruyne, no Lukaku, no Anguissa” ecc. Napoli penalizzato dalle assenze contro il Parma. Scrive il quotidiano spagnolo: La squadra di Conte ha avuto l’opportunità di mettere pressione alle squadre con cui lotta per la vetta, ma è rimasta con l’amaro in bocca contro la squadra ordinata allenata dallo spagnolo Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

