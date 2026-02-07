Muharemovic resta un nome per l’Inter | ma c’è anche la Juve Le ultime sul difensore centrale
Muharemovic resta nel mirino dell’Inter, ma anche la Juventus ha messo gli occhi sul difensore. La società nerazzurra sta valutando se inserirlo tra i possibili acquisti per la prossima sessione di mercato estiva, mentre i bianconeri non vogliono restare a guardare. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, ma intanto il nome del centrale serbo si fa sempre più caldo.
Inter News 24 Muharemovic resta un nome sulla lista di Marotta e Ausilio per il prossimo calciomercato estivo. C’è però concorrenza per l’Inter. Il mercato estivo inizia a scaldarsi con largo anticipo, e il nome di Tarik Muharemovic è finito prepotentemente sotto i riflettori delle grandi del nostro campionato. Il giovane difensore centrale, noto per la sua fisicità imponente e la capacità di impostare l’azione dal basso, è diventato l’oggetto del desiderio dei principali club di Serie A, pronti a darsi battaglia per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. L’Inter osserva: il piano di Ausilio e Marotta. 🔗 Leggi su Internews24.com
Muharemovic all’Inter? Il difensore è l’obiettivo di Ausilio: la Juve osserva da lontano forte del vantaggio. Le ultime
L’Inter lavora per portare Muharemovic in nerazzurro.
Muharemovic Juve, sul giocatore c’è anche il forte interesse del Bologna. L’Inter rimane alla finestra. Le ultime in chiave mercato
Muharemovic gela Bologna: l'ex Juve risponde a Fabbian, Italiano resta dietro il ComoBOLOGNA - Termina 1-1 il derby emiliano andato in scena al Renato Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo. La formazione felsinea sblocca il risultato in avvio di ripresa con Fabbian (46'), che trova il primo ... tuttosport.com
Muharemovic, Carnevali allo scoperto: Piace alle grandi, valuteremo…Il nome di Tarik Muharemovic è finito nuovamente sotto i riflettori. Il giovane difensore bosniaco sta ben figurando in questa prima parte di stagione con il Sassuolo di Grosso, ed ai grandi club ... tuttosport.com
L’Ad Carnevali: "Per Koné e Muharemovic avevamo già richieste adesso. Ma per crescere, sarebbe bello che restassero" facebook
