Muharemovic resta nel mirino dell’Inter, ma anche la Juventus ha messo gli occhi sul difensore. La società nerazzurra sta valutando se inserirlo tra i possibili acquisti per la prossima sessione di mercato estiva, mentre i bianconeri non vogliono restare a guardare. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, ma intanto il nome del centrale serbo si fa sempre più caldo.

Inter News 24 Muharemovic resta un nome sulla lista di Marotta e Ausilio per il prossimo calciomercato estivo. C’è però concorrenza per l’Inter. Il mercato estivo inizia a scaldarsi con largo anticipo, e il nome di Tarik Muharemovic è finito prepotentemente sotto i riflettori delle grandi del nostro campionato. Il giovane difensore centrale, noto per la sua fisicità imponente e la capacità di impostare l’azione dal basso, è diventato l’oggetto del desiderio dei principali club di Serie A, pronti a darsi battaglia per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. L’Inter osserva: il piano di Ausilio e Marotta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Muharemovic, resta un nome per l’Inter: ma c’è anche la Juve. Le ultime sul difensore centrale

Approfondimenti su Muharemovic Inter

L’Inter lavora per portare Muharemovic in nerazzurro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Muharemovic Inter

Argomenti discussi: Muharemovic dopo Pisa-Sassuolo 1-3: Vittoria importante, l’obbiettivo resta la salvezza; Non solo Muharemovic, derby d'Italia sul mercato? L'Inter ci prova anche per McKennie; Juve scatenata, quarto colpo in poche ore: Spalletti accontentato; Muharemovic Juve, affare possibile in estate? Le ultime.

Muharemovic gela Bologna: l'ex Juve risponde a Fabbian, Italiano resta dietro il ComoBOLOGNA - Termina 1-1 il derby emiliano andato in scena al Renato Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo. La formazione felsinea sblocca il risultato in avvio di ripresa con Fabbian (46'), che trova il primo ... tuttosport.com

Muharemovic, Carnevali allo scoperto: Piace alle grandi, valuteremo…Il nome di Tarik Muharemovic è finito nuovamente sotto i riflettori. Il giovane difensore bosniaco sta ben figurando in questa prima parte di stagione con il Sassuolo di Grosso, ed ai grandi club ... tuttosport.com

L’Ad Carnevali: "Per Koné e Muharemovic avevamo già richieste adesso. Ma per crescere, sarebbe bello che restassero" facebook