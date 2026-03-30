Mercoledì 1 aprile alle ore 21.00 si tiene al Teatro Orfeo di Taranto un evento della dodicesima edizione del Mysterium Festival. L’appuntamento presenta l’oratorio intitolato “Dalla culla alla croce”, che racconta la vita di Cristo attraverso un’opera per voci, coro, orchestra e strumenti popolari. L’opera si ispira al presepe di San Francesco.

Tarantini Time Quotidiano Mercoledì 1 aprile alle ore 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto nuovo appuntamento con la dodicesima edizione del Mysterium Festival: “Dalla culla alla croce – La vita di Cristo nel presepe di San Francesco”, oratorio per voci, coro, orchestra e strumenti popolari. Sul palco l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Michele Nitti e il Lucania Apulia Chorus diretto dal Maestro Alessandro Fortunato, insieme a Mario Incudine, voce e strumenti popolari, e Grazia Di Michele, voce. Tra gli altri protagonisti dell’opera, con testi e musica firmati dallo stesso Incudine, Anita Vitale, voce, e Davide Rondoni, voce recitante. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mysterium Festival, al Teatro Orfeo l’oratorio “Dalla culla alla croce”

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Maurizio Lomartire. . L' amico che dorme. Sul testo di una lirica di Cesare Pavese ho composto questo brano in memoria del nostro Rocco Brandonisio. Prima assoluta in occasione del Mysterium Festival. Con la meravigliosa voce di Badrya Razem - facebook.com facebook