Domenica 29 marzo alle 19 si terrà a Taranto il concerto “A trace of grace” all’interno del Mysterium Festival. L’evento si svolge nella città pugliese, che ospita questa manifestazione musicale. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul luogo specifico o sui protagonisti. Il festival continua a proporre appuntamenti culturali dedicati alla musica.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo appuntamento con il Mysterium Festival a Taranto. Domenica 29 marzo alle 19.00, nella chiesa San Pasquale, è in programma “A trace of grace”, progetto musicale che nasce dall’incontro tra Marco Bardoscia e Michel Godard. Il concerto vede protagonisti contrabbasso e serpentone, strumenti che dialogano in un percorso sonoro tra improvvisazione e musica antica, cifra distintiva dei due artisti, accomunati da una forte capacità di ascolto reciproco. Il progetto si muove tra composizioni originali e riletture di autori come Claudio Monteverdi e Georg Friedrich Händel, trasformate in materia aperta all’improvvisazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mysterium Festival, a Taranto il concerto “A trace of grace”

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