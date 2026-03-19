Gioele Dix sarà il protagonista del prossimo spettacolo al Teatro Orfeo di Taranto con “Onderòd”. L’attore e comico italiano salirà sul palco per un evento che si svolgerà nei prossimi giorni, attirando l’attenzione del pubblico locale. La rappresentazione è stata annunciata dalla direzione del teatro e si inserisce nel cartellone di eventi in programma.

Tarantini Time Quotidiano Sarà Gioele Dix il protagonista del prossimo appuntamento al Teatro Orfeo di Taranto. Venerdì 20 marzo, alle ore 21, l’attore e autore milanese salirà sul palco con “Onderòd”, spettacolo che raccoglie alcuni dei suoi monologhi più noti e rappresentativi. Lo spettacolo propone un repertorio che riflette e ironizza su mode, abitudini e fragilità del presente, attraversando vizi pubblici e privati con quella comicità a tratti feroce che da sempre contraddistingue la scrittura di Gioele Dix, in costante equilibrio fra leggerezza e insofferenza. Al centro della scena c’è una sorta di ritratto dell’Italia contemporanea,... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Gioele Dix al Teatro Orfeo con “Onderòd”

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