Myanmar Min Aung Hlaing verso la presidenza

Il leader della giunta militare in Myanmar ha presentato domanda per diventare vicepresidente del paese. La candidatura è stata annunciata mentre si susseguono le discussioni sul ruolo delle forze armate nel governo. La decisione arriva in un momento di cambiamenti politici e di tensioni tra le autorità militari e i gruppi civili. La candidatura è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità della nomina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La candidatura a vicepresidente. Min Aung Hlaing, leader della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar con un colpo di Stato cinque anni fa, è stato indicato come candidato alla vicepresidenza, in quello che molti osservatori interpretano come il primo passo verso la sua nomina a presidente. Secondo diverse fonti, questa mossa rientra in una strategia più ampia per rafforzare ulteriormente il suo controllo sul Paese, dopo elezioni parlamentari giudicate prive di reale opposizione e lontane dagli standard democratici. Un Parlamento dominato dai filo-militari. L’attuale Parlamento è composto in larga maggioranza da rappresentanti vicini alla giunta, in particolare membri del Partito dell’Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo (USDP), storicamente legato ai militari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Myanmar, Min Aung Hlaing verso la presidenza Articoli correlati Consob, Federico Freni verso la presidenzaIl Cdm dovrebbe scegliere il sottosegretario all’Economia in quota Lega come successore di Paolo Savona. Kevin Warsh verso la presidenza della FedCon ogni probabilità sarà Kevin Warsh, ex governatore della Federal Reserve, la scelta di Donald Trump per sostituire Jerome Powell alla presidenza... Tutti gli aggiornamenti su Min Aung Hlaing Temi più discussi: Birmania: il capo della giunta Min Aung Hlaing candidato alla presidenza in vista della transizione; The Two-Headed Bird Strategy: Russia-Myanmar relations; Myanmar: iniziato l’iter per l’elezione del nuovo presidente; Myanmar senza carburante per i civili ma non per i bombardamenti: 17 morti in un monastero. Il generale Min Aung Hlaing si è dimesso da capo delle forze armate del Myanmar per puntare alla presidenzaIl generale Min Aung Hlaing, alla guida della giunta militare che nel febbraio del 2021 organizzò il colpo di stato in Myanmar, si è dimesso da capo delle forze armate birmane con l’obiettivo di diven ... ilpost.it Il capo della giunta militare del Myanmar verso la presidenza(ANSA) - NUOVA DELHI, 30 MAR - Min Aung Hlaing, capo della giunta militare salita al potere in Myanmar con un golpe cinque anni fa, è stato proposto come candidato vice presidente in quello che è vist ... tuttosport.com Il generale Min Aung Hlaing si è dimesso da capo delle forze armate del Myanmar per puntare alla presidenza x.com General-Min Aung Hlaing wife - facebook.com facebook